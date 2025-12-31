به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ زینب نصیری، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی در چهلمین همایش بزرگداشت مددکاری اجتماعی، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران خود در اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت اظهار کرد: همکاران این اداره با برخورداری از نگاه علمی، تخصصی و حرفه‌ای، سهم قابل توجهی در توسعه مددکاری اجتماعی در نظام سلامت و اصلاح فرآیندهای مرتبط با این حوزه ایفا کرده‌اند. امروز در کنار یکدیگر گرد آمده‌ایم تا ضمن گرامیداشت این حرفه ارزشمند که تعلق خاطر عمیقی نسبت به آن داریم، با نگاهی مسئولانه‌تر، دغدغه ارتقای جایگاه حرفه‌ای مددکاری اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: باور ما بر این است که توسعه مددکاری اجتماعی در کشور، به‌طور مستقیم منجر به ارتقای کیفیت زندگی افرادی خواهد شد که جامعه هدف خدمات این حرفه هستند و مددکاران اجتماعی در کنار آنان ایفای نقش می‌کنند. از این رو، در کنار گرامیداشت این روز، ضروری است نگاهی عمیق‌تر به نقش تاریخی، حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود داشته باشیم و بررسی کنیم که هر یک از ما چگونه می‌توانیم در مسیر اعتلای این حرفه اثرگذار باشیم.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی با اشاره به شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۲۶ با محوریت «همیاری در ایجاد امید و هماهنگی» تصریح کرد: این شعار هم‌راستا و هم‌افزا با شعار انتخاب‌شده از سوی همکاران اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با عنوان «همکاری بین‌بخشی در حمایت از کودکان» است. هر دو رویکرد بر اقدام مشترک، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پاسخ هماهنگ به نیازهای اجتماعی، به‌ویژه در حوزه کودکان، تأکید دارند.

وی ادامه داد: تمرکز بر کودکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های هدف، نشان‌دهنده درک عمیق از ضرورت اقدام مشترک درون نظام سلامت و همکاری مؤثر با سایر شرکای اجتماعی و نهادی است. مددکاران اجتماعی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حرفه‌ای خود می‌توانند در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

نصیری با اشاره به شرایط اجتماعی معاصر گفت: جهان امروز با شکاف‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه است. پیچیدگی مسائل اجتماعی، نیازمند نگاهی جامع، چندبعدی و مبتنی بر سیاست‌گذاری اجتماعی است؛ نگاهی که مددکاران اجتماعی در طول دوران تحصیل، آموزش و تجربه حرفه‌ای خود آن را کسب می‌کنند.

وی افزود: مددکاران اجتماعی می‌آموزند که چگونه مداخلات فردی و گروهی را با نگاه کلان اجتماعی و سیاست‌گذاری اجتماعی پیوند دهند؛ به‌گونه‌ای که هم مسائل و شکاف‌های ساختاری را مدنظر داشته باشند و هم خدمات حرفه‌ای خود را در سطوح فردی، گروهی و جامعه‌ای ارائه کنند.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی تأکید کرد: مددکار اجتماعی، فرد مراجعه‌کننده را جدا از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیرامون او نمی‌بیند، بلکه مسائل فردی را در بستر این ساختارهای کلان تحلیل می‌کند و در عین حال بر این باور است که مداخلات حرفه‌ای می‌توانند بر بهبود این ساختارها نیز اثرگذار باشند. این رویکرد، همان نگاه جامع و چند بعدی است که در نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اصل پایداری در مداخلات اجتماعی اظهار داشت: هر اقدامی که فاقد عنصر پایداری باشد، صرفاً منجر به مصرف منابع، زمان و انرژی خواهد شد. پایداری تنها در سایه مشارکت جمعی، همکاری میان تمامی ذی‌نفعان و شکل‌گیری مسئولیت مشترک محقق می‌شود. لازم است از رویکردهای جزیره‌ای فاصله گرفته و به سمت کار مشترک و هم‌افزا حرکت کنیم؛ جایی که «ما» جایگزین «من» می‌شود.

نصیری با تبیین چرایی تمرکز بر حوزه کودکان گفت: کودکان آسیب‌پذیرترین و در عین حال کم‌صداترین گروه جمعیتی هستند. در بسیاری از فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، صدای کودکان توسط بزرگسالان نمایندگی می‌شود و خود آنان کمتر به‌صورت واقعی در فرآیندهای مشارکتی حضور دارند. از این رو، ضروری است در مداخلات اجتماعی، مشارکت و نقش‌آفرینی کودکان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و آینده‌سازان کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مسائل مرتبط با کودکان باید نه‌تنها به‌عنوان مسائل اجتماعی، بلکه به‌عنوان مسائل سلامت عمومی مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که آثار و پیامدهای آن مستقیماً بر آینده کشور و سرمایه انسانی جامعه تأثیرگذار است. پیوند میان شعار ملی این همایش و شعار جهانی مددکاری اجتماعی، این امکان را فراهم می‌کند که پاسخ به مسائل حوزه کودکان در مسیری هماهنگ و یکپارچه دنبال شود.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی با اشاره به نقش مددکاران اجتماعی در بخش‌های مختلف نظام سلامت خاطرنشان کرد: مددکاران اجتماعی در تمامی حوزه‌های نظام سلامت، نقطه اتصال این نظام با جامعه هدف محسوب می‌شوند و نقش مهمی در برقراری ارتباط مؤثر میان نظام سلامت، سایر دستگاه‌های اجرایی و ساختار حکمرانی ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: مددکاران اجتماعی علاوه بر ایفای نقش مداخله‌گر حرفه‌ای، می‌توانند به‌عنوان تسهیل‌گران همبستگی اجتماعی عمل کرده و در تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور نقش‌آفرینی کنند.

نصیری اظهار کرد: وزارت بهداشت تمام تلاش خود را به‌کار خواهد گرفت تا زمینه ارتقای جایگاه حرفه‌ای مددکاران اجتماعی، بهبود مسائل صنفی آنان و تقویت بسترهای همکاری بین‌بخشی با دستگاه‌هایی نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط فراهم شود تا با تحقق همکاری‌ها، ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف امکان‌پذیر شود.

وی ضمن تبریک روز مددکاری اجتماعی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری، مشارکت جمعی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، بتوانیم امید اجتماعی را تقویت کرده، اعتماد عمومی را ارتقا دهیم و در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی کشور، گام‌های مؤثری برداریم و آینده‌ای بهتر برای جامعه، حرفه مددکاری اجتماعی و کشور عزیزمان ایران رقم بزنیم.