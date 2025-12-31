امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سیراب شدن بند خاکی دشت برخوار

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰- ۱۶:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

سیل بند‌ها راهی برای کنترل روان آب‌های لحظه‌ای

تخصیص اعتبارات فوری برای مرمت و احداث سیل بندها

مطالبات عمومی؛ لزوم ساماندهی سیل بند سرابله

برچسب ها: سیل بند خاکی ، مهار روان آب ، تقویت منابع زیرزمینی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 