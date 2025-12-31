پخش زنده
اصفهان از استانهای پیشتاز در اجرای طرح مدیریت محله محوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به تأیید اجرای این طرح از رهبر معظم انقلاب گفت: از خرداد امسال تاکنون با مشارکت انجمنها و سازمانهای مردم نهاد، با تدوین آیین نامه و تشکیل هسته مردمی در هر محله استان، به دنبال ساماندهی ظرفیت محلهها هستیم.
ایوب درویشی افزود: هسته هر محله ترکیبی از معتمدان، نخبگان و فعالان بخشهای مختلف است که برای حل اشتغال، مشکلات و آسیبهای اجتماعی با تسهیلگری دولت فعالیت دارند.
وی ماهیت اجرای طرح مدیریت محله محور را خودسازی محلهها بیان کرد و ادامه داد: با این طرح هر محله نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و راه حل ارائه میدهد و در زمان بحران هم ظرفیتی برای بسیج سریع امکانات است.
درویشی اظهار امیدواری کرد: طرح محله محوری در استان با راه اندازی سامانه یکپارچه گزارش گیری تسریع میشود.
شهر اصفهان ۲۳۰ محله دارد.