به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به تأیید اجرای این طرح از رهبر معظم انقلاب گفت: از خرداد امسال تاکنون با مشارکت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، با تدوین آیین نامه و تشکیل هسته مردمی در هر محله استان، به دنبال ساماندهی ظرفیت محله‌ها هستیم.

ایوب درویشی افزود: هسته هر محله ترکیبی از معتمدان، نخبگان و فعالان بخش‌های مختلف است که برای حل اشتغال، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی با تسهیلگری دولت فعالیت دارند.

وی ماهیت اجرای طرح مدیریت محله محور را خودسازی محله‌ها بیان کرد و ادامه داد: با این طرح هر محله نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و راه حل ارائه می‌دهد و در زمان بحران هم ظرفیتی برای بسیج سریع امکانات است.

درویشی اظهار امیدواری کرد: طرح محله محوری در استان با راه اندازی سامانه یکپارچه گزارش گیری تسریع می‌شود.

شهر اصفهان ۲۳۰ محله دارد.