به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی رقابت‌های فوتسال دانشگاه‌های نیرو‌های مسلح کشورمان، تیم دانشگاه پدافند هوایی ارتش موفق شد تیم دانشگاه امام حسن مجتبی فراجا را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و به عنوان قهرمانی برسد. تک گل این دیدار را رضا فاضلی به ثمر رساند.

تیم منتخب این رقابت‌ها به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی نظامیان حاضر خواهد شد؛ رقابت‌هایی که دهه نخست تیرماه سال آینده و به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود.

نتایج دیدار‌های روز پایانی (چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه):

دیدار رده‌بندی:

دانشگاه نیروی زمینی ارتش ۵ – دانشگاه علوم و فنون سپاه ۲

دیدار پایانی:

دانشگاه پدافند هوایی ارتش یک – دانشگاه فراجا صفر