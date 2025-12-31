پخش زنده
هافبک سابق تیمهای فوتبال بارسلونا و یوونتوس کفش هایش را آویخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،میرالم پیانیچ که با جابهجایی جنجالیاش با آرتور ملو میان بارسلونا و یوونتوس شناخته میشود، بازنشستگی خود را اعلام کرد.
این هافبک بوسنیایی در اجلاس جهانی ورزش که در شهر دبی برگزار شد، این خبر را تایید کرد و گفت: «دیگر بازی نخواهم کرد. دوران حرفهای من به پایان رسیده است.»
پیانیچ به مسیری پایان داد که شامل ۷۸۲ بازی در فوتبال حرفهای بود. او در سری آ ایتالیا با پیراهن رم و یوونتوس درخشید و در سال ۲۰۱۷ با یووه به فینال لیگ قهرمانان اروپا در برابر رئال مادرید رسید.
پیوستن او به بارسا با حواشی زیادی همراه بود. او و آرتور ملو بخشی از یک انتقال دوطرفه بودند که هیچکدام نتوانستند طبق انتظارات عمل کنند. پیانیچ ۳۰ بازی برای آبیاناریها انجام داد و پس از یک فصل ناامیدکننده به صورت قرضی راهی بشیکتاش شد.
این بازیکن ملیپوش بوسنیایی سالهای آخر خود را در امارات متحده عربی گذراند و آخرین تجربه او در زسکا مسکو بود که تا جولای گذشته در آنجا توپ زد. او پس از چند ماه بدون تیم ماندن، سرانجام با مستطیل سبز خداحافظی کرد.