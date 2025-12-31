به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این کتاب برای نخستین‌بار در ایران، خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را در قالب یک تیم بین‌رشته‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در اجرای این طرح، علاوه بر مددکاران اجتماعی، متخصصان حوزه اقتصاد سلامت و سایر گروه‌های علمی مرتبط مشارکت داشته‌اند تا ارزش‌گذاری علمی و اقتصادی خدمات اجتماعی در محیط بیمارستانی به‌صورت دقیق و مستند انجام شود.

هدف از تدوین این کتاب، تبیین جایگاه خدمات مددکاری اجتماعی در نظام سلامت، سنجش اثربخشی مداخلات اجتماعی و ارائه شواهد علمی برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت کودکان عنوان شد.

در این مراسم از تمامی دست‌اندرکاران و همکاران علمی و اجرایی این پروژه به‌دلیل تلاش‌های تخصصی و نقش‌آفرینی مؤثر در پیشبرد این اقدام ارزشمند، قدردانی شد.