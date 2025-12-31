استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در مراکز توزیع کالا و بازار ارومیه بر روند قیمت‌ها، وضعیت عرضه و توزیع کالا‌های اساسی نظارت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با حضور در مراکز توزیع کالا و بازار ارومیه، از بخش‌های مختلف بازار بازدید نموده و با کسبه و بازاریان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید ضمن نظارت بر روند قیمت‌ها، وضعیت عرضه و توزیع کالا‌های اساسی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات بازاریان قرار گرفته و بر ضرورت تنظیم بازار، حمایت از اصناف و تأمین کالا‌های مورد نیاز شهروندان تأکید کرد.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت نقش بازار در پویایی اقتصادی شهر، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و ایجاد ثبات در قیمت‌ها شده و بر پیگیری جدی مشکلات مطرح شده تأکید کرد.