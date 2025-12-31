مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و مقابله با لوازم یدکی تقلبی از اولویت‌های این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، کریم مجرب در بازدید از بازار لوازم یدکی شیراز، بر لزوم نظارت مستمر تاکید کرد و گفت: مقابله با عرضه لوازم یدکی تقلبی، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و شفافیت در ارائه خدمات، از اولویت‌های اصلی اداره‌کل صمت فارس است و در این مسیر، همکاری اتحادیه‌ها و اصناف نقش کلیدی دارد.

مجرب در این بازدید گفت: صنف لوازم یدکی خودرو نقش مهمی در ایمنی، سلامت ناوگان حمل‌ونقل و رضایت مردم دارد و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با تاکید بر لزوم عرضه کالاهای استاندارد و دارای اصالت، افزود: بازدیدهای میدانی و بازرسی‌های هدفمند با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان صنفی قانون‌مدار، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

این بازرسی میدانی با هدف ارزیابی دقیق وضعیت عرضه، نظارت بر قیمت‌ها، کنترل کیفیت کالاها، بررسی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و همچنین شناسایی چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی فعالان این صنف انجام شد.

در این بازدید، مشکلات و پیشنهادات مطرح شده از سوی اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و رفع موانع ابلاغ شد.