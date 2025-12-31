افزایش ۱۲۱ درصدی میانگین بارشها در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ۱۲۱ درصدی میانگین بارشهای امسال استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی کرمی مدیرکل هواشناسی استان گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در شهر یاسوج ۲۱۱.۶، دهدشت ۲۱۰.۴، دوگنبدان ۱۸۵.۲، سی سخت ۱۹۱.۷، لنده ۲۶۳.۳، چرام ۱۴۳.۴، مارگون۱۷۶، لیکک۱۹۴، باشت ۲۶۸.۲ و امامزاده جعفر در شهرستان گچساران ۱۸۹.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
کرمی با بیان اینکه میانگین بارشهای سال زراعی جاری در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۰۳.۴ میلیمتر بوده است افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال زارعی قبل ۱۲۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: میانگین بارشها در مدت مشابه سال زراعی قبل ۹۲ میلیمتر بوده است.