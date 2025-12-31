

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از اجرای پویش ملی درختی برای پدر، سبزی برای ایران همزمان با روز پدر و میلاد امیرالمؤمنین (ع) در ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی خبر داد.



نصرآبادی با اشاره به اینکه این پویش به یاد حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود گفت: در پویش درختی برای پدر، سبزی برای ایران نهال‌های سرو، بادام، بنه و زیتون کاشته می شود و در برخی از شهرستان‌ها نیز بذر بادامشک و‌ تاغ کشت می شود.

وی افزود: هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و گرامیداشت یاد و نام شهدا است.



پویش کاشت درخت ۹ صبح روز ۱۳ دی‌ برگزار می‌شود.