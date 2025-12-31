نشست هماهنگی برگزاری همایش «امیر شهید نماد تدبیر، منادی وفاق» در استانداری مرکزی برگزار شد.

همایش «امیر شهید نماد تدبیر، منادی وفاق»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جلسه هماهنگی برگزاری همایش امیر شهید نماد تدبیر، منادی وفاق با حضور مدیران فرهنگی دستگاه‌های اجرایی استان در استانداری مرکزی برگزار شد.

فرماندار اراک در حاشیه این جلسه گفت: قرار است بیستم دی ماه همایش امیرکبیر در استانداری مرکزی با حضور اقشار مردم و مسئولان برگزار شود.

عبدالرضا حاج علی بیگی افزود: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره امیر شهید و شناساندن ابعاد گوناگون شخصیت سیاسی اجتماعی ایشان در اراک برگزار می‌شود.

او ابراز داشت: برای برگزاری مناسب این همایش از یک ماه گذشته جلسات منظمی در استانداری مرکزی برگزار شده و امروز هم از پوستر این همایش رونمایی شد.