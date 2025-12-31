پخش زنده
دو انبار احتکار روغن در شهر صغاد توسط بازرسان کمیته تنظیم بازار شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست بخشداری بخش بهمن و صغاد گفت: نظارت بر بازار کالاهای اساسی در بخش بهمن و صغادتشدید شده است و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تشدید نظارت و پایش بازار در اولویت است.
یوسف حقیقی افزود: بازرسان کمیته تنظیم بازار بخش بهمن و صغاد به صورت هفتگی اصناف و بازار را در شهر صغاد بازرسی میکنند.
او ادامه داد: تنظیم بازار کالاهای اساسی باید منجر به رضایت مردم شود و نظارت و بازرسیهای دقیق بر بازار و رصد مستمر قیمتها تشدید خواهد شد.
حقیقی بیان کرد: برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها با متخلفان برخورد میشود .