به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست بخشداری بخش بهمن و صغاد گفت: نظارت بر بازار کالا‌های اساسی در بخش بهمن و صغادتشدید شده است و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم و تشدید نظارت و پایش بازار در اولویت است.

یوسف حقیقی افزود: بازرسان کمیته تنظیم بازار بخش بهمن و صغاد به صورت هفتگی اصناف و بازار را در شهر صغاد بازرسی می‌کنند.

او ادامه داد: تنظیم بازار کالا‌های اساسی باید منجر به رضایت مردم شود و نظارت و بازرسی‌های دقیق بر بازار و رصد مستمر قیمت‌ها تشدید خواهد شد.

حقیقی بیان کرد: برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها با متخلفان برخورد می‌شود .