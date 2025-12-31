به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو حقیقی شورای عالی محیط زیست با اشاره به اینکه تفویض اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حفاظت از مولفه‌های زیستی به استانداران تعبیر نادرست است، گفت: کارگروه‌های تخصصی در راستای حفظ محیط زیست با محوریت سازمان محیط‌زیست و دبیری استانداران در سراسر کشور تشکیل می‌شود.

افشین دانه کار درباره برداشت نادرست از دستور رئیس جمهور در چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست افزود: مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود و این حکم قانونی در کمتر دولتی به عنوان مسئولیتی مشترک برای نهاد‌های دولتی، غیر دولتی و مردمی توصیف شده است.