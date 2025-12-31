بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نخستین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه در بوشهر، با اشاره به شخصیت جامعالاطراف امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) اظهار کرد: تمام دانش، عصمت، تقوا و خوبیهای عالم در وجود حضرت علیبنابیطالب (ع) تجلی یافته و انسان باید ظرفیت وجودی خود را آنقدر ارتقا دهد که معارف علوی را در جان خود جای دهد.
امام جمعه بوشهر با اشاره به توجه اندیشمندان غیرمسلمان به شخصیت حضرت علی (ع)، افزود: برخی از دانشمندان مسیحی، بهویژه از لبنان، با مطالعه عمیق و چندباره نهجالبلاغه، به عظمت بینظیر کلام و شخصیت امیرالمؤمنین (ع) پی برده و آثار علمی ماندگاری درباره ایشان تألیف کردهاند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر یکی از مهمترین آسیبها را مهجور ماندن گنجینههای دینی دانست و تصریح کرد: ما داشتههای عظیمی در قرآن و نهجالبلاغه داریم، اما از آنها آنگونه که باید استفاده نمیکنیم، در حالی که این منابع الهی میتوانند انسان و جامعه را به قلههای رشد و کمال برسانند.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع)، تأکید کرد: هر فرد، بهویژه روحانیت و مسئولان، باید پیش از هر چیز مراقب درون، رفتار و اخلاق خود باشند و اجازه ندهند گناه در وجودشان شکل بگیرد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به مفهوم خوف الهی، گفت: کسی که از مقام پروردگار خویش بیم داشته و نفس خود را از هواهای نفسانی بازدارد، از همین دنیا در مسیر بهشت حرکت میکند و زندگی او رنگ و بوی آرامش و سعادت میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دائمی معنوی، فکری و اخلاقی، یادآور شد: همانگونه که در مسائل دفاعی غفلت جایز نیست، در عرصه ایمان و تقوا نیز نباید دچار خوابزدگی شویم؛ زیرا اگر ما غافل شویم، دشمن بیدار است.
امام جمعه بوشهر از روحانیون، نخبگان و فعالان فرهنگی خواست تا با برنامهریزی مستمر، مطالعه روزانه نهجالبلاغه، بهویژه کلمات قصار را در دستور کار خود قرار دهند و با تولید آثار علمی و کاربردی، این معارف عمیق را متناسب با نیاز روز جامعه تبیین و منتشر کنند.
سردار بهرامی، معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این آیین با تأکید بر نقش بنیادین معارف علوی در سبک زندگی و خدمترسانی، گفت: نهجالبلاغه کتاب انسانساز، جامعهساز و حیاتبخش است و توجه به آن، نقش تعیینکنندهای در ارتقای معنویت و بصیرت کارکنان فراجا دارد.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر برنامهریزی فرهنگی برای ترویج قرآن و نهجالبلاغه، افزود: معظمله در آغاز سال ۱۴۰۴، از دستاندرکاران امور فرهنگی و آموزشی کشور خواستند که برای مطالعه، ترویج و تبلیغ معارف نهجالبلاغه برنامهریزی منسجم داشته باشند و این موضوع، بهعنوان اولویت نخست در برنامههای فرهنگی و آموزشی انتظامی کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.
معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه مأموریتهای انتظامی، مأموریتهایی سخت و طاقتفرساست، تصریح کرد: کارکنان انتظامی بهصورت شبانهروزی در حال خدمت به مردم هستند و بیش از هر قشر دیگری به معارف قرآنی و نهجالبلاغه نیاز دارند تا بتوانند با روحیهای معنوی، اخلاقی و جهادی به وظایف خود عمل کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا، همایشهای تخصصی نهجالبلاغه در سراسر یگانهای انتظامی کشور پیشبینی و اجرا شده و طی ۹ ماه گذشته، اقدامات گستردهای در حوزه ترویج فرهنگ و معارف نهجالبلاغه صورت گرفته است.
سردار بهرامی از بهرهگیری از ظرفیت هنر، ادبیات و فعالیتهای فرهنگی خبر داد و گفت: با صدور فراخوان سراسری، بیش از ۵ هزار اثر در قالبهای شعر، سرود، مقاله، فیلم کوتاه و کلیپ از سراسر کشور به دبیرخانه همایشها ارسال شده که نشاندهنده استقبال گسترده و توجه نخبگان فرهنگی و هنری به معارف علوی است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری اجلاسیه نهایی این رویداد، افزود: پس از برگزاری همایشهای استانی و یگانی، نخستین اجلاسیه نهایی نهجالبلاغه در بهمنماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از این برنامهها، انس هرچه بیشتر کارکنان و خانوادههای آنان با قرآن و نهجالبلاغه است تا معارف علوی در گفتار، رفتار و عملکرد پلیس متجلی شود و زمینه ارائه خدمات شایستهتر و مؤثرتر به مردم فراهم آید.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان بوشهر و دبیر نخستین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه هم با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی ـ معرفتی گفت: این همایش با هدف ترویج معارف نورانی نهجالبلاغه و نهادینهسازی سبک زندگی علوی در متن جامعه، بهویژه در میان کارکنان انتظامی، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
حجت الاسلام زعیمی نژاد با بیان اینکه نهجالبلاغه سرچشمهای عمیق از معرفت، اخلاق، بصیرت و ولایتمداری است، افزود: تلاش ما بر این بوده که تنها به برگزاری یک مراسم بسنده نکنیم، بلکه با ایجاد جریان فکری و فرهنگی، پیوندی عمیق میان مفاهیم نهجالبلاغه و زیست اجتماعی امروز برقرار شود.
دبیر همایش با اشاره به سیره اولیای الهی و مجاهدان راه حق، خاطرنشان کرد: بندگی خالصانه، اخلاص در عمل، احترام به والدین و تسلیم محض در برابر اراده الهی، از شاخصههای برجسته شخصیتهای بزرگ اسلامی و انقلابی است که میتواند الگوی عملی جامعه امروز قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در این همایش ۲۰۰ اثر در زمینه شعر، فیلم کوتاه، سرود، کتاب و مقاله به این دبیرخانه ارسال شد که با حضور مسئولین استانی این همایش برگزار شده است.
دبیر نخستین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه ادامه داد: اگر پلیس، سرباز و مدیر جامعه خود را پیرو واقعی امیرالمؤمنین علی (ع) بداند، باید عدالت، مردمیبودن، شجاعت، اخلاقمداری و خدمت بیمنت را سرلوحه رفتار فردی و اجتماعی خود قرار دهد.
وی با تأکید بر نقش نهجالبلاغه در اصلاح فرد و جامعه تصریح کرد: باور داریم که حتی ارائه قطرهای از دریای معارف علوی میتواند جامعه را به سمت امنیت اخلاقی، آرامش اجتماعی و تقویت سرمایه معنوی سوق دهد.
دبیر همایش در پایان با تقدیر از همه دستاندرکاران، حمایت فرماندهی انتظامی، سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و مشارکت فعال مردم اعلام کرد: این همایش آغاز راهی مستمر برای گسترش فرهنگ نهجالبلاغه در استان است و برنامههای ترویجی و آموزشی مرتبط با معارف علوی در آینده نیز با قوت ادامه خواهد یافت.