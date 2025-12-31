نهج‌البلاغه نقشه راه خودسازی، امنیت اخلاقی و تعالی جامعه است

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل نهج‌البلاغه در تربیت فردی و اجتماعی، این کتاب گران‌سنگ را نقشه راه خودسازی، تقویت ایمان و برقراری امنیت اخلاقی در جامعه دانست.