مرمت و بازسازی خانه تاریخی امین لشگر تهران آغاز شد. خانه امین لشکر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار در محله عودلاجان تهران است و در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران امروز گفت: با پیگیری‌های موثر کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، همراهی شهرداری تهران و به‌ویژه شهرداری منطقه ۱۲، طرح مرمت این بنای تاریخی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده و مجموعه نیز محصور شده است.