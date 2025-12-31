به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا در رده سنیکمتر از ۲۱ سال، وز‌های ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کشور قطر برگزار خواهد شد و تیم کشورمان با ترکیب منتخب این مرحله در مسابقات حاضز خواهد شد.

در این مرحله از انتخابی‌ها، ۱۴ ورزشکار برتر و مستعد اسنوکر کشور در رده سنی زیر ۲۱ سال حضور دارند که به شیوه دوحذفی با هم به رقابت می‌پردازند.

اسامی شرکت‌کنندگان به شرح زیر است:

عرشیا جوکار، علیرضا کاشانی، آرمین جواهری، بنیامین حسین‌زاده، پرهام کاظمی، بنیامین گزاوند، یاسین علیزاده، شهاب علی اسماعیلی، امیرارسلان حمودی، عباس جلیل‌پور، محمدصالح لک، سپهر مساواتی، رایان صمدی و پارسا ارحمی

مسئولیت برگزاری و نظارت فنی این مرحله از مسابقات انتخابی بر عهده کامران شهلا و ابراهیم رجایی است.

تیم داوری متشکل از مهدی ونکی (سرداور)، بهزاد فرجی، علی سپهر، ابوالفضل پورکاظم، مهبد رادنیا، محمدتقی رادنیا، پریسا حیدری، ایسان آقاساقلو و فاطمه خالقی خواهد بود.

در پایان این مسابقات، نفرات برتر به عنوان اعضای تیم اسنوکر زیر ۲۱ سال کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا معرفی می‌شوند.