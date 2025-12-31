فیلم‌های «جیسون بورن» و «هامکا و سیتی راهام»، از شبکه‌های سه و چهار، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «جیسون بورن» به کارگردانی پائول گرینگراس، امشب ساعت ۲۴، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مت دیمون، تامی لی جونز و آلیسیا ویکاندر، داستان از جایی آغاز می‌شود که حدود یک دهه از ناپدید شدن جیسون بورن گذشته است. بورن که اکنون حافظه خود را بازیافته، در ایسلند و به دور از هیاهوی جهان، با مبارزات خیابانی امرار معاش می‌کند.

در ادامه، یکی از مأموران سازمان سیا به نام پارسونز با همکاری گروهی از هکرها، سرور‌های این سازمان را هک می‌کند و به اسنادی درباره جذب جیسون بورن در برنامه‌ای محرمانه با نام «ترید استون» و نقش پدر او در این طرح دست می‌یابد. افشای این اطلاعات، توجه هدرلی رئیس بخش انفورماتیک سیا و رابرت دویی رئیس عملیات‌های ویژه را به خود جلب می‌کند.

پارسونز در جریان اعتراضات مردمی یونان موفق به ملاقات با بورن می‌شود، اما سازمان سیا او را توسط تیم نفوذی خود به قتل می‌رساند. با این حال، افشای اسناد محرمانه، جیسون بورن را بار دیگر وارد زنجیره‌ای از تعقیب، درگیری و افشاگری می‌کند که ابعاد تازه‌ای از گذشته پنهان او را آشکار می‌سازد.

فیلم سینمایی «هامکا و سیتی راهام» که بر مبنای زندگی یک دانشمند مسلمان ساخته شده است، جمعه ۱۲ دی از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

فیلم سینمایی جدید «هامکا و سیتی راهام»، فیلمی است از گونه‌های درام، تاریخی و زندگینامه، محصول سال ۲۰۲۳ کشور اندونزی، به کارگردانی فجار بوستومی .

در این فیلم بازیگرانی از جمله آن­وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا بازی کرده‌اند.

«هامکا و سیتی راهام» ­توانسته امتیاز ۷ از ۱۰ را نزد درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) کسب کند.

این فیلم سینمایی ­زندگی و سختی‌های دانشمند مسلمان بویا هامکا را در کنار همسر همراهش، سیتی راهام، پس از استقلال اندونزی، به تصویر کشیده است.