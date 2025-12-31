پخش زنده
در نشست پدافند غیرعامل کمیجان بر اولویت دادن امنیت سایبری، ایمنی زیرساختها و حفظ تداوم خدمات حیاتی مردم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای شهرک قدس با حضور مردم شهید پرور اراک ومسئولان در مسجد امام خمینی میدان حافظیه اراک برگزار شد.
در این مراسم سردار حاج حمید اباذری از همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خاطراتی از سرباز وطن بیان و بر ادامه راه شهدا تاکید کرد.
یادوارههای شهدا سپری در برابر جنگ نرم دشمن هستند؛ سرهنگ علی رسولی، جانشین سپاه روحالله استان در یادواره شهید ابراهیم تبرته، این گونه مراسمها را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اثرگذار خواند و تأکید کرد: یادواره شهدا یکی از مؤثرترین ابزارها در مقابله با جنگ نرم دشمن بهشمار میرود. این مجالس، با زنده نگهداشتن یاد و خاطره قهرمانان ملی، سدی مستحکم در برابر هجمههای فرهنگی و ایدئولوژیکی دشمن ایجاد میکنند.
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی و ولادت حضرت علی (ع) مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد خاتمالانبیاء (ص) خمین برگزار شد.
حجت الاسلام میرصادقی با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، شخصیت آن حضرت را الگویی کامل برای جامعه اسلامی دانست و گفت: سیره علوی سرشار از عدالت، شجاعت، مردمداری و دفاع از حق است و امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند ترویج این آموزههاست.
حجت الاسلام حسینی امام جمعه سابق حمین هم در مراسمی به همین مناسبت نهم دی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: این روز نماد هوشیاری ملت ایران در برابر فتنهها و توطئههای دشمنان و بیانگر پیوند عمیق مردم با ولایت و رهبری است.
همزمان با میلاد با سعادت حضرت امام جواد (ع)، آیین گرامیداشت حماسه ماندگار ۹ دی و سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مراسم بزرگداشتی در اشتیان برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام حسینی دیباجی... به تبیین سیره امام جواد (ع)، نقش حماسه ۹ دی در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی و ابعاد شخصیتی و مکتب مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.
در جلسه پدافند غیرعامل و ساماندهی اتباع خارجی کمیجان مددی فرماندار با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع پدافند غیرعامل گفت: در این نوع دفاع باید امنیت سایبری، ایمنی زیرساختها و حفظ تداوم خدمات حیاتی مردم در دستور کار باشد.
جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی شهرستان خنداب با موضوع توجه به محلهها بعنوان یک پایگاه اجتماعی برگزار شد در این نشست، رویکرد محله محوری به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستهای فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش آفرینی شوراهای پیشرفت محله در شناسایی مسائل اجتماعی و فرهنگی و ارائه راهکارهای بومی تاکید شد.
در کارگروه اقدام مشترک محلهمحورکمیجان هم آخرین وضعیت اجرای این طرح بررسی شد.
فرمانده انتظامی زرندیه از دستگیری باند رسید جعلی در این شهرستان خبر داد.