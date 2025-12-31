به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تربت حیدریه گفت: دقایقی پیش صدای شنیده شده در شهر تربت حیدریه ناشی از انفجار کنترل شده معدن سنگ مشکین سنگ در رو به روی روستای ده پایین و پشت منطقه گردشگری پیشکوه بوده است.

میری افزود: این انفجار کنترل شده در محدوده معدن معمولا ماهی یک بار با حضور عوامل انتظامی انجام می شود اما امروز به دلیل سرمای هوا و شرایط جوی، صدای انفجار بیشتر شنیده شد.

وی گفت: روستای ده پایین در فاصله سه کیلومتری شهر تربت حیدریه است.