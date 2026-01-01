رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان از قرار گرفتن پروژه ۴۸ واحدی «برکت» در آستانه افتتاح خبر داد و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، روند تکمیل این پروژه شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسلم حیدرزاده در خصوص آخرین وضعیت پروژه ۴۸ واحدی برکت گفت: نشست بررسی روند اجرای این پروژه با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، پیمانکار پروژه، مدیران شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل فرمانداری شهرستان شیروان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، آخرین اقدامات اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت تسریع در تکمیل واحدها، تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه اتخاذ شد.

حیدرزاده گفت: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مقرر شد پیمانکار پروژه با بسیج امکانات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، نسبت به تکمیل پروژه اقدام کند تا این طرح در ایام دهه مبارک فجر آماده افتتاح و تحویل به متقاضیان شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شیروان با اشاره به بازدید میدانی مسئولان از پروژه گفت: در پایان این جلسه، علی‌رغم شرایط نامناسب جوی، بازدید مشترکی از پروژه ۴۸ واحدی برکت انجام شد و بر تداوم تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی به منظور تسریع در اجرای پروژه تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه ۴۸ واحدی برکت با هدف تأمین مسکن اقشار تحت پوشش بهزیستی در حال اجرا بوده و تحویل به موقع این واحد‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی متقاضیان خواهد داشت.