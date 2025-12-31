به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرماندار ویژه فسا گفت: صبح امروز افرادی باحضور مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان به نوسانات بازار ارز و بی ثباتی قیمت‌ها اعتراض کردند، اما افرادی ناشناس با حضور در این تجمع سعی کردند این مطالبه را به اغتشاش تبدیل کنند.

جهانخواه افزود: از سوی دیگر رسانه‌های معاند با انتشار اخبار جعلی از کشته شدن یکی از معترضان خبر دادند و سعی در ایجاد طرح کشته سازی کردند که این خبر تکذیب می شود.

وی ادامه داد: در پی این اتفاق در شهر فسا ۵ نفر از کارکنان نیروی انتطامی فسا و دو نفر از افراد حاضر در صحنه مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.

فرماندار ویژه فسا گفت: در هجوم تعدادی افراد به فرمانداری این شهرستان قسمتی از شیشه و در نگهبانی فرمانداری تخریب شد.