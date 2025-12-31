سخنگوی دولت گفت: در نشست امروز هیئت دولت، کلیات آیین‌نامه اجرایی تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم در جهت بهبود معیشت، حفظ تولید و اشتغال به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیأت دولت، با اشاره به انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: فرایند انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی با دریافت فهرستی از افراد پیشنهادی و تشکیل گروه خبرنگارانی که نظرات خود را ارائه دادند، انجام شد و در نهایت آقای همتی با بالاترین امتیاز انتخاب شدند و امروز نیز در جلسه هیأت دولت رأی اعتماد به ایشان داده شد.

وی افزود: سه محور اساسی مهار تورم، کنترل نرخ ارز و مدیریت ناترازی بانک‌ها از برنامه‌های اصلی ایشان است که هرکدام چگونگی و مسیر اجرایی مشخصی دارد. در حوزه کنترل نرخ ارز، راهکار پیشنهادی برچیدن فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز است و در زمینه ناترازی بانک‌ها نیز جلوگیری از رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها از موضوعات مهم محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسه دولت گفت: حضور آقایان حسن‌زاده و آقای نودفراهانی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف در جلسه دولت، در راستای پیگیری مطالبات بخش خصوصی و اصناف و در امتداد موضوعاتی بود که به سبب آن طی روز‌های گذشته شاهد ناآرامی‌هایی در کشور بودیم. این عزیزان موضوعات خود را مطرح کردند و این حضور در ادامه جلسه‌ای بود که روز گذشته رئیس‌جمهور با فعالان اصناف و اتاق بازرگانی داشتند.

مهاجرانی ادامه داد: حجم زیادی از مشکلات به ناهماهنگی‌هایی در بخش دولت بازمی‌گردد که فشار‌هایی را بر بخش خصوصی ایجاد کرده است. همچنین گزارشی از آنچه در سطح جامعه اتفاق افتاده ارائه شد و رئیس‌جمهور همچنان بر حفظ گفت‌و‌گو، تعامل با مردم و شنیدن صدای مردم در راستای حل مسائل تأکید داشتند. تأکید ایشان بر این بود که اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود و می‌دانیم فشار اقتصادی مردم را تحت آزار قرار داده است و این موضوع از مسائل سیاسی کاملاً جداست.

وی گفت: نکته دیگری که امروز در دولت مطرح شد، موضوع بهبود معیشت، حفظ تولید و اشتغال بود که آیین‌نامه اجرایی تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم، کلیاتش به تصویب رسید و بنا شد با توجه به حضور وزرای ذی‌مدخل، موضوعات به‌صورت دقیق‌تر جمع‌بندی و شیوه اجرایی آن به‌طور کامل به مردم ارائه شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دهک‌بندی یارانه‌ها تصریح کرد: در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکزی تخصصی برای این کار وجود دارد و هر سه ماه یک‌بار دهک‌ها بازبینی می‌شوند. البته ممکن است برخی افراد دارایی‌هایی داشته باشند که برای دیگران مشخص نباشد، اما سامانه‌ای فعال به نام «حمایت» وجود دارد که افراد می‌توانند در صورت اعتراض به دهک‌بندی خود، درخواستشان را ثبت کنند تا بررسی شود و دولت آماده حل مسائل در این حوزه است.

وی در پاسخ به سؤال مربوط به تخصیص بودجه خراسان رضوی در لایحه بودجه سال آینده گفت: قاعدتاً در هیأت دولت درباره موضوعات ملی پاسخ داده می‌شود، اما با توجه به اهمیت مسئله زیارت؛ بودجه سندی است که درآمد‌ها و هزینه‌ها را تنظیم می‌کند و پروژه‌ها اولویت‌بندی می‌شوند. انتخاب اینکه بودجه به کدام پروژه تخصیص یابد، در چارچوب نظم بودجه‌ای توسط سازمان‌ها انجام می‌شود. در حال حاضر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس حضور دارند تا بودجه به‌نحوی تنظیم شود که هم مسائل معیشتی و هم پیشران‌های اقتصادی را پوشش دهد. همچنین تأکید می‌کنم موضوع، حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه انتقال یارانه‌ای است که دولت در ابتدای زنجیره می‌دهد به انتهای زنجیره، که این نکته در راستای حفظ معیشت مردم اهمیت دارد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسش درباره افزایش حقوق‌ها گفت: میزان افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای باشد که معیشت مردم آسیب نبیند و در عین حال بار تورمی آن نیز با مدل‌های اقتصادی بررسی می‌شود. دولت تلاش دارد در کنار نزدیک‌کردن نظر خود به مجلس، افزایش قدرت خرید مردم را از طریق کنترل تورم دنبال کند. در جلسه امروز عدد مشخصی مطرح نشد، اما آقای پورمحمدی در مجلس در حال پیگیری این موضوع هستند تا به جمع‌بندی مناسبی برسند.

وی درباره بسته‌های حمایتی و تورم آذرماه اظهار کرد: بسته‌های حمایتی دولت معمولاً بر کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و حبوبات متمرکز است و برای ماه مبارک رمضان نیز امروز در دولت تصویب شد که ذیل کلیات مطرح‌شده، بسته‌ای حمایتی دیده شود که با همان دو روش انتخاب توسط شهروندان اجرا خواهد شد. افزایش تورم آذرماه را می‌پذیریم و دولت نیز قبول دارد که باید اقدامات بیشتری برای کنترل تورم انجام شود.

در خصوص میوه شب عید نیز طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت انبار‌ها مطلوب است و تلاش می‌شود بازار به‌درستی کنترل شود.

سخنگوی دولت در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره تجمعات و اعتراضات صنفی گفت: وزارت کشور پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به اصل قانون اساسی، اعتراضات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود و این موضوع جزو حقوق مردم است. این موضوع را پیگیری می‌کنم و نتیجه آن را اعلام خواهم کرد.