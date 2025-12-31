پخش زنده
رئیس جمهور گفت: برای نخستین بار بودجهای که به مجلس ارائه شد فقط دو درصد رشد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی استان یکی از عوامل تورم را خود دولت دانست و گفت: دولت بودجه ۱۴۰۵ را با هدف بهبود معیشت مردم و جلوگیری از ایجاد تورم و خالی نشدن جیب دهکهای کم درآمد به مجلس ارائه کرد.
پزشکیان گفت: باید با همکاری و وفاق انرژی را کنترل کنیم؛ کنترل هزینههای بی خودی در زمینههای حاملهای انرژی خود سرمایه گذاری است.
مسعود پزشکیان افزود: ما روزانه نزدیک به ۸ میلیون بشکه نفت و گاز تولید میکنیم؛ هم اکنون دانشگاههای کشور قرارداد بستند که ۳۰ درصد انرژی را کاهش دهند. اگر همه مصرف را ۱۰ درصد کاهش بدهند وضعیت اقتصادی بهبود پیدا میکند.
وی افزود: با توجه به راهاندازی پنلهای خورشیدی سال آینده هیچ کدام از این مشکلات را نخواهیم داشت.
پزشکیان با اشاره به این که هم اکنون بالای ۳هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده داریم، گفت: بالای ۴هزار مگاوات پنل خورشیدی و ۲ هزار مگاوات انرژی بادی در حال نصب داریم.
رئیس جمهور گفت: ما در جنگ تمام عیار هستیم و دشمن میخواهد ما را از نظر اقتصادی به زمین بزند اگر ما مصمم باشیم، همدل باشیم و برای ایران و سربلندی کشور تلاش کنیم نمیتوانند ایران را به زانو درآورند، باید باور کنیم که بنده به عنوان مسئول دولت خدمتگزار شما هستم نه رئیس شما.
ما تلاش میکنیم مشکلات مردم را برطرف کنیم و با اعتقاد این حرفها را میزنم، دغدغهای که ما برای معیشت مردم داریم در همه جلسهها که با هیئت دولت داشتیم حتی با مجلس برای حقوق و معیشت مردم بوده است.
رئیس جمهور گفت: ما در دولت برای نخستین بار بودجهای که به مجلس دادیم فقط دو درصد رشد دارد.
پزشکیان گفت: ما به دولت گفتیم برای خودروها نمیتوانیم بنزین را به قیمتی که مردم عادی استفاده میکنند صرف کنند، همه این اقدامات برای بهبود معیشت مردم است.
وی افزود: امروز در جلسه بانکها مقرر شد بانکی که اضافه برداشت دارد نباید ادامه دهد. بانکی که اضافه برداشت دارد و پول تولید میکند تورم در پی خواهد داشت
رئیس جمهور گفت: ما هیچ ارزی را از یارانه قطع نخواهیم کرد.
وی حمایت وپشتیبانی از بخش خصوصی را وظیفه دولت دانست و افزود: امروز فرماندهان و رزمندگان جبهه نبرد تولید کنندگان هستند و ما موظفیم از آنها پشتیبانی و حمایت کنیم و موانع را برطرف کنیم.