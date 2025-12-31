امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰- ۱۷:۰۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

واردات در مقابل صادرات نباید محدود شود

عرضه ارز صادراتی صنایع معدنی در تالار دوم، منتظر مجوز بانک مرکزی

بانک مرکزی برای کنترل بازار به درآمد‌های ارزی مناسب نیاز دارد

برچسب ها: ارز صادراتی ، بازگشت ارز صادرات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 