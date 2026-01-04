پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان از تحقق ۴۰ درصدی اعتبارات ملی نوسازی مدارس زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان، در تشریح آخرین وضعیت طرحهای نیمهتمام خیر ساز از جمله مدرسه ارشاد خرمدره، اظهار کرد: توقف برخی پروژههای خیر ساز به دلیل نیاز به تخصیص اعتبار بوده، اما برای فعالسازی آنها برنامهریزی مشخصی انجام شده است.
جهانگیر صفری، با اشاره به سرانه فضای آموزشی گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۳ مترمربع است، درحالیکه این رقم در استان زنجان به ۶ مترمربع میرسد، اما در برخی نقاط از جمله شهرستان خرمدره و شهر زنجان با کمبود مواجه هستیم و سرانه این مناطق حدود ۴.۵ مترمربع است که از میانگین کشوری پایینتر محسوب میشود.
وی افزود: بهمنظور جبران این کمبودها، «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در استان زنجان شکل گرفت که در قالب آن ۱۰۷ پروژه با ۶۴۰ کلاس درس تعریف شده است. سهم شهرستان خرمدره از این طرح، اجرای پنج پروژه آموزشی است.
صفری با بیان اینکه اجرای بسیاری از پروژهها با مشارکت مردم و خیرین انجام میشود، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ پروژه خیرساز در سطح استان فعال است که پس از امضای تفاهمنامه و ایفای تعهدات خیرین، پروژهها وارد مرحله مبادله موافقتنامه و تأمین اعتبار دولتی میشوند.
وی درباره مدرسه ارشاد خرمدره افزود: این پروژه از جمله طرحهایی است که خیر آن تعهدات خود را در سال جاری به پایان رسانده و خوشبختانه موافقتنامه آن نیز مبادله شده است. برای این پروژه حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده و به محض تخصیص، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
صفری با اشاره به وضعیت اعتبارات افزود: اعتبارات استانی امسال ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود ۱۲.۵ درصد آن معادل ۵۷ میلیارد تومان تحققیافته است. همچنین از مجموع ۳۳۵ میلیارد تومان اعتبارات ملی، حدود ۱۳۵ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد تخصیص پیدا کرده که اجرای پروژههای خرمدره، از جمله مدرسه ارشاد، از محل همین اعتبارات ملی آغاز خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین و تخصیص بهموقع اعتبارات، روند تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی در استان شتاب بگیرد.