رئیس فدراسیون والیبال که یکی از تماشاگران ویژه دیدار شهرداری ارومیه و استقلال گنبد است از سوی تماشاگران به صورت ویژه تشویق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال صبح امروز با استقبال بهنام صاحبی رئیس و افشین خدایاری دبیر هیات والیبال استان آذربایجان غربی وارد شهر ارومیه شد.

وی عصر امروز نیز در سالن غدیر ارومیه حضور یافت تا از نزدیک شاهد رقابت دو تیم شهرداری ارومیه و استقلال گنبد در هفته دهم لیگ برتر والیبال مردان ایران باشد که مورد تشویق تماشاگران حاضر در سالن غدیر نیز قرار گرفت.

دیدار و گفت‌و‌گو با مدیر کل ورزش و جوانان استان، حضور در مجمع سالیانه هیات والیبال استان آذربایجان غربی در روز پنج‌شنبه و حضور در جمع پیشکسوتان حاضر در مسابقات ارومیه از دیگر برنامه‌های تقوی در این سفر است.