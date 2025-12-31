به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات، از دیروز رقابت‌ها به شکل تورنمنت توردواسکی ادامه یافت که در ۶ مرحله ادامه می‌یابد و نتایج این رقابت به شکل زمانی محاسبه می‌شود. نتایج رقابت در ماده ۱.۲ کیلومتر سرعت انفرادی به این شرح است:

۱- یوهانس کلایبو از نروژ ۲:۲۸:۸۲ دقیقه

۲- لارس هگن از نروژ ۰:۱۳ ثانیه اختلاف

۳- اسکار اوپستاد از نروژ ۰:۸۰ ثانیه اختلاف

در رده بندی کلی مواد سرعت پیش از چهارمین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۳۵۰، اسکار اوپستاد از نروژ با ۳۲۳ و آنسگار ایونسن از نروژ با ۲۷۱ امتیاز اول تا سوم هستند.

در رده بندی کلی توردواسکی پس از اولین مرحله از ۱۰ رقابت، یوهانس کلایبو از نروژ با زمان ۲۳:۴۶ دقیقه پیشتاز است و لارس هگن از نروژ با ۵۳ ثانیه اختلاف دوم و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۵۷ ثانیه اختلاف سوم هستند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

در رده بندی کلی مواد استقامت پس از پنجمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، مارتین لواستروم از نروژ با ۴۶۳ امتیاز صدرنشین است و شد و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۴۵۳ و یوهانس کلایبو از نروژ با ۴۳۸ امتیاز دوم و سوم هستند.

در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از نهمین مرحله از ۲۸ رقابت فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۸۲۳ امتیاز در صدر است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۶۶۴ امتیاز دوم و مارتین لواستروم از نروژ با ۴۶۳ امتیاز سوم هستند.

تیمی:

در رده بندی تیمی پس از اولین مرحله از ۲ مرحله فصل تیم نروژ با ۲۲۳۷ امتیاز پیشتاز است و تیم‌های ایتالیا با ۱۱۲۶ و سوئد با ۱۱۰۲ امتیاز دوم و سوم هستند.