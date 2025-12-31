به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه‌ اطلاع‌رسانی دولت، علاء‌الدین رفیع زاده در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، اظهار کرد: ثبت نام طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان تا دیروز مهلت ثبت نام داشت.

وی در عین حال گفت: با توجه به برخی درخواست‌ها و اضافه شدن برخی شهر‌محل‌ها، فرآیند ثبت نام این طرح تا سه‌شنبه ۱۶ دی ماه تمدید شد.

طبق اظهارات رفیع زاده، ثبت نام کنندگان در طرح ۵۰۰ مدیر جوان باید در سه مرحله آزمون شرکت کنند و نهایتا افرادی که جذب می‌شوند تحت آموزش و تربیت قرار می‌گیرند و به عنوان مدیران آینده از آنها استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین افزود که فعلا استخدام در مراکز دولتی وجود ندارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره سامانه فواد نیز تصریح کرد: تا هفته قبل، ایرانیان خارج از کشور نمی‌توانستند از طریق شماره چند رقمی با سامانه فواد تماس بگیرند، اما از دیروز امکان تماس از طریق شماره ۰۰۹۸۱۲۸ از خارج کشور نیز فراهم شده است.