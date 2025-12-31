پخش زنده
کتاب «عملیات نجات» به قلم سارا عرفانی در حوزه هنری انقلاب اسلامی رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب برای گروه سنی کودکان با هدف آشنایی نسل جدید در انتشارات چُغُک وابسته به موسسه سنگر کتاب منتشر و رونمایی شد.
کتاب «عملیات نجات» به روایت دو کودک در شهر اربیل عراق میپردازد که به وسیله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش نجات پیدا میکنند.
حجتالاسلام عبدالرضا قویبنیه رئیس هئیت مدیره قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب، در این مراسم گفت: این کتاب در خصوص محاصرهی نفسگیر و سنگین شهر اربیل عراق است که حاج قاسم سلیمانی و نیروهایش توانستند محاصره را بشکنند و اجازه ندهند اربیل به دست داعش بیفتد و آن عملیات باعث نجات زنان و کودکان شد.
وی افزود: شناساندن بهتر حاج قاسم به مخاطب کودک و نوجوان از اولویتهای تالیف این اثر است.
قویبنیه گفت: قرارگاه سنگر کتاب در راستای معرفی قهرمانان ملی و به عنوان الگو برای کودکان و نوجوان اقداماتی را انجام داده و آثاری همچون «خادم الرضا» روایت زندگی و زمانه شهید سید ابراهیم رئیسی از زبان خود شهر مشهد، کتاب «بابای هادی» با موضوع ولادت تا شهادت سید حسن نصرالله و «قهرمان شو» در خصوص معرفی شهید حاجی زاده منتشر کرده است تا کوکان و نوجوانان بیشتر این قهرمانان را بشناسند.
این اثر در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی منتشر شد.