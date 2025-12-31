شهردار یزد: بخشی از ترافیک در منطقه صفاییه، چهارراه‌های پژوهش، جانباز و ریاضی و در آن سمت شهر، با احداث بلوار ایرج افشار برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی گفت: یکی از موضوعاتی که در بحث ترافیک شهری یزد مطرح است، احداث معابر جدید به ویژه رینگ‌های شهری بوده که از آن جمله می‌توان به نیم‌رینگی که از قدیم به جاده گازی معروف بوده است، اشاره کرد.

وی افزود: بخشی در حدود ۲/۲ کیلومتر از نیم رینگ، موسوم به بلوار دکتر ایرج افشار از اراضی دانشگاه عبور می‌کند که با همکاری خوب دانشگاه و مجموعه استان، عملیات عمرانی احداث آن از اوایل سال گذشته شروع شد و امیدواریم همانطوری‌که قبلا هم قول داده بودیم، انشاءالله تا دهه فجر امسال این بلوار و اتصال آن به بلوار آیت الله مدرسی به بهره‌برداری برسد.

شهردار یزد ادامه داد: با اتمام و افتتاح این طرح، دسترسی خوبی از آن نقطه شهر به میدان‌های امام علی (ع) و امام حسین (ع) و در نهایت به مرکز شهر ایجاد می‌شود و بخشی از ترافیکی که در منطقه صفاییه، چهارراه‌های پژوهش، جانباز و ریاضی و در آن سمت شهر داریم، با احداث این بلوار برطرف خواهد شد.

وی یکی دیگر از مزایای احداث این بلوار را دسترسی به دانشگاه از این بلوار در آینده دانست و تصریح کرد: در آینده امکان این که بسیاری از تردد‌ها به دانشگاه از این بلوار باشد، وجود دارد و خیلی از مشکلات ترافیکی که هم اکنون در سمت بلوار پژوهش و بین‌میدان عالم و چهار راه پژوهش وجود دارد، نیز برطرف خواهد شد.

محی الدینی با بیان این که بلوار آسفالت شده ولی برخی اقدامات عمرانی مربوط به آن که برای افتتاح پروژه الزامی است، هنوز اتمام نرسیده است، گفت: یکی از آن اقدامات مربوط به زیرگذر و پلی است که برای حفظ یکپارچگی و دسترسی ایمن به دو طرف دانشگاه دراین بلوار احداث شده و هنوز به پایان نرسیده است، همچنین حصارکشی یک سمت دانشگاه نیز تکمیل نشده است.

وی ادامه داد: خاکریزی و درختکاری‌ها در این بلوار شروع شده است و امیدواریم که ظرف مدت حدوداً ۴۰ روز باقی مانده تا دهه فجر، این طرح را آماده افتتاح کنیم.

شهردار، یکی دیگر از مباحث اساسی در حوزه ترافیک شهر یزد را توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی دانست و تصریح کرد: بحث در مورد این حوزه در کشور در مورد تامین خودرو، عدم پرداخت سهم دولت در حمل و نقل عمومی، واردات و یا تولید خودرو، خود داستان مفصلی دارد ولی ما در مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر، به هر میزانی که توانایی آن را داشتیم و امکانش وجود داشت، در زمینه تقویت این ناوگان فعالیت کردیم و خودرو‌های آن را تامین کرده از هیچ تلاشی در این خصوص فروگذار نخواهیم کرد.