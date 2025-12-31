به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه گفت: هدف از برگزاری این دوره سه روزه، ارتقای سطح بینش مدیریتی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی میان کارکنان و فرماندهان بسیجی است.

سردار نوذری با اشاره به اهمیت توانمندسازی مستمر نیروی انسانی افزود: تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و انتقال تجربیات عملی، گام مؤثری در مسیر افزایش کارآمدی و آمادگی مجموعه بسیج دریایی برداشته شود.

وی گفت: این دوره با تأکید بر انتقال تجربیات مدیریتی، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های عملی، زمینه ارتقای توان فرماندهی و مدیریت را فراهم کرده است.