دوره توانمندسازی ویژه کارکنان و فرماندهان بسیجی نیروی دریایی سپاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه گفت: هدف از برگزاری این دوره سه روزه، ارتقای سطح بینش مدیریتی، تقویت روحیه مسئولیتپذیری و همافزایی میان کارکنان و فرماندهان بسیجی است.
سردار نوذری با اشاره به اهمیت توانمندسازی مستمر نیروی انسانی افزود: تلاش شد با بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و انتقال تجربیات عملی، گام مؤثری در مسیر افزایش کارآمدی و آمادگی مجموعه بسیج دریایی برداشته شود.
وی گفت: این دوره با تأکید بر انتقال تجربیات مدیریتی، بررسی چالشها و ارائه راهکارهای عملی، زمینه ارتقای توان فرماندهی و مدیریت را فراهم کرده است.