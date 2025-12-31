مهدی سماواتی که گفته شده بود در اعتراضات امروز فسا کشته شده اهل کهگیلویه و بویراحمد و در سلامت کامل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، خانواده مهدی سماواتی پسر بچه ۱۴ ساله اهل استان کهگیلویه و بویراحمد از تمامی جوامع رسانه ایی و مردم خواستند که عکس فرزندشان را به عنوان کشته شده پخش نکنند و فشار روحی که به این خانواده وارد شده است را دوبرابر نکنند.

این خانواده اعلام کرد پسرشان در صحت و سلامت است و اصلا اهل فسا نیستند و تاکنون به فسا هم نرفته‌اند.

صبح امروز و در پی ناآرامی در شهرستان فسا تصویری از نوجوان ۱۴ ساله‌ای در در فضای مجازی بازنشر شد که گفته شده بود در مقابل فرمانداری فسا کشته شده است.

ظهر امروز نیز رئیس دادگستری شهرستان فسا این خبر را تکذیب کرده بود.