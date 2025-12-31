به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز از مسجد جامع ارومیه یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی و مذهبی استان بازدید کرد و ضمن مشاهده وضعیت کنونی این بنای ارزشمند، در جریان روند پرونده ثبت جهانی آن قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید بر اهمیت ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه تأکید کرده و گفت: رفع ایرادات مطرح شده از سوی یونسکو برای حفظ این فرصت تاریخی ضروری است.

رضا رحمانی همچنین بر لزوم تسریع در انجام مراحل ثبت جهانی، احیای فضای پیرامونی مسجد و ارائه برنامه‌های حمایتی برای حفظ این میراث تاریخی تأکید کرد.