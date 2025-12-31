پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تالش از امضای دو تفاهمنامه آموزشی با هدف ارتقای مهارتهای زندانیان و توسعه زنجیره تولید صنایعدستی در زندان حویق و بخش اسالم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، پردل امیرینژاد گفت: در راستای سیاستهای اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین ارتقای مهارتهای آموزشی کارکنان وظیفه، تفاهمنامهای مشترک میان اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تالش و ریاست زندان حویق با همکاری استادکاران ماهر حوزه صنایعدستی به امضا رسید.
وی این تفاهم نامه را گامی مؤثر در راستای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» دانست.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تالش افزود: این تفاهمنامه با هدف تقویت مهارتافزایی، توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه آموزشهای تولیدمحور، کاربردی و اشتغالآفرین در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی منعقد شده و زمینهساز ایجاد بستری مناسب برای آموزش، تولید و بازتوانی اجتماعی زندانیان خواهد بود.
پردل امیرینژاد با اشاره به رشتههای آموزشی این طرح گفت: با نظارت مستقیم اداره میراثفرهنگی تالش، آموزش هنرآموزان در رشتههای شاخص و هویتمحور شهرستان شامل چرمدوزی، سفال سنتی، دوخت البسه محلی و تولید محصولات چوبی در زندان حویق آغاز خواهد شد واین رشتهها از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه هستند و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار دارند.
ویخاطرنشان کرد: این دورههای آموزشی بهصورت کاملاً رایگان و با رویکرد اصلاح، توانمندسازی و آمادهسازی زندانیان و گامی عملی در راستای پیوند آموزش مهارتی، تولید و مسئولیت اجتماعی برای بازگشت مؤثر به جامعه برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان تالش از امضای تفاهمنامه آموزشی دیگری در بخش اسالم هم خبر داد و گفت: در ادامه این برنامهها و بهمنظور توسعه آموزشهای تخصصی صنایعدستی در سطح شهرستان، تفاهمنامهای با یکی از استادکاران ماهر رشته چرمدوزی در بخش اسالم به امضا رسید و این تفاهمنامه با هدف آموزش تولیدمحور، ارتقای مهارت هنرجویان و تقویت زنجیره تولید صنایعدستی در این بخش اجرا خواهد شد.
پردل امیرینژاد افزود: اجرای این تفاهمنامهها گامی مؤثر در راستای احیای صنایعدستی بومی، تحقق شعار سال، توسعه تولید و توانمندسازی نیروی انسانی در شهرستان تالش است و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه باشیم.