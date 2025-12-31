جشن تکلیف بیش از ۱۰۰ دانش آموز دختر در شهر بهمن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جشن تکلیف دانش آموزان دبستان پیام انقلاب شهر بهمن با عنوان جشن فرشتهها درمصلی نمازجمعه شهربهمن برگزار شد.
