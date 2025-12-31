به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس گفت: با اختصاص ۱۰ میلیون یورو و خرید تجهیزات خارجی و داخلی، بیست درصد باقی مانده این طرح هم تکمیل می‌شود.

شهروز شجاعی افزود: اکنون سه مرحله از شش مرحله طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس تکمیل شده است.

وی گفت: با تکمیل این طرح سالانه ۳۶ میلیون متر مکعب فاضلاب شهر بندرعباس تصفیه می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ بهره برداری از طرح‌های زیر ساختی شرکت فولاد جنوب کیش

مدیر عامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس افزود: همچنین با نوسازی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب، ظرفیت آن روزانه از ۶۴ هزار به صد هزار متر مکعب افزایش می‌یابد.

شجاعی گفت: همه‌ی استاندارد‌های محیط زیستی برای تصفیه فاضلاب شهری، رعایت شده است.

طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس از مرداد سال ۱۴۰۰ آغاز شد.