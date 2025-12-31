پخش زنده
طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس با هشتاد درصد پیشرفت کاری در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس گفت: با اختصاص ۱۰ میلیون یورو و خرید تجهیزات خارجی و داخلی، بیست درصد باقی مانده این طرح هم تکمیل میشود.
شهروز شجاعی افزود: اکنون سه مرحله از شش مرحله طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس تکمیل شده است.
وی گفت: با تکمیل این طرح سالانه ۳۶ میلیون متر مکعب فاضلاب شهر بندرعباس تصفیه میشود.
مدیر عامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس افزود: همچنین با نوسازی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب، ظرفیت آن روزانه از ۶۴ هزار به صد هزار متر مکعب افزایش مییابد.
شجاعی گفت: همهی استانداردهای محیط زیستی برای تصفیه فاضلاب شهری، رعایت شده است.
طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس از مرداد سال ۱۴۰۰ آغاز شد.