کارشناس هواشناسی ایلام از ثبت دما‌های زیر صفر در اغلب شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با وجود روند افزایشی دما تا روز جمعه، یخبندان صبحگاهی همچنان در مناطق شمالی و کوهستانی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بررسی نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد دمای هوا تا روز جمعه روندی افزایشی خواهد داشت، اما فردا صبح همچنان در نواحی کوهستانی و شمالی استان دما‌های زیر صفر و شرایط یخبندان حاکم است.

وی با اشاره به وضعیت جوی روز‌های پایانی هفته افزود: برای روز پنج‌شنبه وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، همچنین از اواسط روز جمعه تا اوایل شنبه، به‌دلیل عبور یک سامانه ناپایدار بارشی، وقوع بارش در استان دور از انتظار نیست.

به گفته کارشناس هواشناسی ایلام، بارش‌ها در نواحی جنوبی و شمالی استان به‌صورت باران و برف و در ارتفاعات عمدتاً به شکل برف خواهد بود.

گفتنی است امروز صبح در همه شهرستان‌های استان به‌جز دهلران، دمای کمینه به زیر صفر درجه سانتی‌گراد رسید. کمترین دمای ثبت‌شده مربوط به شهرستان ملکشاهی با ۶٫۶- درجه سانتی‌گراد بوده و دمای کمینه شهر ایلام نیز ۷٫۸- درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.