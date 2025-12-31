به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم شهداب یزد در هفته دهم لیگ برتر والیبال کشور در سالن اختصاصی خود میزبان تیم سایپا تهران بود.

تهرانی‌ها که هفته گذشته در خانه خود مغلوب چادرملوی اردکان شده بودند، در این دیدار نیز حرفی برای گفتن نداشتند و با نتیجه سه بر مقابل دیگر نماینده استان شکست خوردند.

شهداب یزد دست‌های این دیدار را ۲۵ ـ ۲۲، ۲۵ ـ ۱۴ و ۲۵ ـ ۱۷ به سود خود پایان داد و خودروسازان را با شکست بدرقه کرد.

بلندقامتان یزدی چهارشنبه هفته آینده مهمان طبیعت اسلامشهر خواهند بود.