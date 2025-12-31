تجلیل از منتخبین مسابقات قرآنی و حلقههای صالحین در لرستان
در مراسمی از برترینهای حلقات صالحین و مسابقات قرآنی استان لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان در مراسم تجلیل از منتخبین مسابقات قرآنی و حلقههای صالحین استان در حسینیه عاشقان ثارالله خرمآباد گفت: بر اهمیت تربیت قلب و رشد اخلاقی در حلقههای صالحین تأکید کرد.
حجتالاسلام مفید افزود: مربیان باید با تمرکز بر تهذیب نفس و هدایت جوانان، مسیر تربیت معنوی و دینی آنان را دنبال کنند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان، نیز ضمن قدردانی از تلاش مربیان حلقههای صالحین، بر اهمیت تربیت دینی و معنوی نسل جوان استان تأکید کرد و افزود: این برنامهها با هدف افزایش تابآوری و ارتقای سطح معنویت در میان نوجوانان و جوانان اجرا میشود.
سردار نعمت اله باقری گفت: تجلیل از برترینها، نه پایان مسیر، بلکه تأکیدی بر تداوم حرکت تربیتی و قرآنی در حلقههای صالحین بسیج است.
در این مراسم از هر شهرستان استان ده نفر برگزیده از حلقههای صالحین معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.