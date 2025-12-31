به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بیمارستان امیرکبیر اراک به عنوان قدیمی‌ترین بیمارستان استان در سال ۱۳۱۸ تاسیس و با بخش‌های اطفال، چشم، ENT و زنان تحت عنوان بیمارستان راه آهن و به صورت کاملا محدود و عمدتا جهت پرسنل شرکت راه آهن اراک فعالیت خود را آغاز کرد.

این بیمارستان در طول ۸۶ سال فعالیت از یک واحد به ۱۷ واحد درمانی و با تنوع درمانی گسترش یافته و به گفته دکتر محسن فعله گری رئیس بیمارستان با بیش از ۶۰۰ پرسنل پرتلاش در ماه بیش از ۳۰ هزار بیمار بومی و غیر استانی با مجهزترین امکانات درمانی تحت درمان و جراحی دارد.

وی با بیان اینکه تلاش‌هایی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت اعتباراتی از وزارت بهداست برای نوسازی بیمارستان است، گفت: نوسازی این بیمارستان با کمک خیرین سلامت امکان پذیر است و حمایت خیران را می‌طلبد.