مسجد خواهران جمکران در آستانه نیمه شعبان با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال نوسازی بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جریان این عملیات عمرانی، اقدامات متعددی از جمله ترمیم و بهسازی سنگفرشها، رنگآمیزی پنجرهها و تعویض شیشهها، اجرای نورپردازی جدید و بهروزرسانی سیستم روشنایی انجام شد. همچنین سفارش و تعویض دربهای چوبی حائل بین مسجد مقام و بخش خواهران، رنگآمیزی سقف و نصب پنج لوستر متحدالشکل جدید از دیگر اقدامات صورتگرفته است.
نصب تابلوهای اعمال مسجد به چهار زبان، مرمت کاشیکاریها، بهسازی ستونها و مفروش کردن مسجد با ۱۵۰ تخته فرش نو نیز در راستای ارتقای کیفیت فضا و رفاه زائران خواهر انجام شده است.
این طرح نوسازی با هدف بهبود خدماترسانی به زائران و ایجاد فضایی مناسبتر برای انجام مناسک عبادی در ایام پرجمعیت بهویژه نیمه شعبان اجرا شده است.