امروز کسانی که خدمت مقدس سربازی را تمام کرده بودند و پس از فراگیری مهارت در دوران خدمت سربازی، مشغول کسب و کار شدند مهمان جلسه شورای مهارت گلستان بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جلسه قرارگاه مهارت آموزی گلستان با حضور جانشین معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و معاون اقتصادی استاندار در گرگان برگزار شد.
سردار محسن احمدی جانشین معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از مشوقهای لازم در حوزه مهارت آموزی سربازان خبر داد و گفت: تسهیلات لازم برای هر رشته و در هر استان در نظر گرفته شده است.