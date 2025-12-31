راه اندازی کسب و کار با فراگیری مهارت در دوران خدمت سربازی

امروز کسانی که خدمت مقدس سربازی را تمام کرده بودند و پس از فراگیری مهارت در دوران خدمت سربازی، مشغول کسب و کار شدند مهمان جلسه شورای مهارت گلستان بودند.