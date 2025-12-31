به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار خرم آباد در مراسم افتتاح بازارچه میوه و تره بار میدان کریم خان زند گفت: این بازارچه با هدف ساماندهی دست‌فروشان و خودرو‌های میوه‌فروش و جلوگیری از سد معبر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و در قالب ۳۵ غرفه ایجاد شده است.



داریوش بارانی بیرانوند افزود: این اقدام گامی مهم در جهت بهبود معیشت مردم، نظم‌بخشی به فضای شهری و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک است.



