در حاشیه چهلمین همایش بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر نقش کلیدی مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، از پیگیری جدی مطالبات این قشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا ظفرقندی، ­­در مراسم تجلیل از مددکاران نمونه کشور گفت: «مددکاری اجتماعی یک علم تخصصی و حرفه‌ای است که بخش عمده‌ای از حمایت‌های درمانی، به‌ویژه در اورژانس بیمارستان‌ها، توسط مددکاران اجتماعی انجام می‌شود. امروز چهلمین سال شروع کار علمی مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی است و این روز، روز تقدیر و تشکر از همکارانمان است.»

دکتر ظفرقندی با اشاره به درخواست‌های مددکاران اجتماعی افزود: «ارتقا شغلی، قرار گرفتن شغل مددکاری در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، بهبود شرایط شغلی، افزایش بهره‌وری و معرفی مددکاران به سازمان نظام پزشکی از جمله مطالبات این جامعه است که همه این درخواست‌ها در مسیر پیگیری جدی قرار دارد. ما به دنبال ایجاد جایگاه‌های علمی و تخصصی‌تر برای مددکاران اجتماعی هستیم.»

وی مددکاری اجتماعی را «شغل، هنر و عشق» توصیف کرد و­ گفت:­­همکاری بین‌بخشی در حمایت از کودکان، به‌ویژه کودکان آسیب‌پذیر، یکی از اولویت‌های راهبردی نظام سلامت است.

در این همایش همچنین از تشکیل کارگروه‌های حمایت از کودکان در تمامی بیمارستان‌های دولتی کشور و رونمایی از کتاب‌های تخصصی در حوزه مداخلات مددکاری با کودکان در بیمارستان خبر داده شد.