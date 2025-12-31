به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب روایتی از پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران اسلامی بوده که به قلم داوود عامری و در انتشارات روایت معیاره منتشر شده است.

این اثر با نگاهی ژرف و روشمند به تحلیل و تبیین رویداد جنگ دوازده روزه و مفهوم اتحاد مقدس، و همبستگی ملی ایرانیان می‌پردازد.

کتاب، در هشت فصل، به رمز ماندگاری و پیروزی ملت ایران در طول تاریخ کهن این سرزمین می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب با بهره گیری از شواهد میدانی و تحلیل‌های محتوایی ضمن واکاوی علل و عوامل شکست دشمن در جنگ دوازده روزه به موضوعاتی همچون نقض آشکار حقوق بین الملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران، توجه ویژه‌ای نشان داده است.

کتاب «اتحاد مقدس ایران» افزون بر روایت مستند رخداد‌های جنگ به تبیین راهبرد‌ها و راهکار‌های تقویت همبستگی ملی با نگاهی آینده نگرانه می‌پردازد و این همبستگی را به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی برای افزایش تاب آوری ملی و ساخت ایران قوی مورد تأکید قرار می‌دهد.

این کتاب در ۸ فصل و ۲۳۶ صفحه در قطع وزیری منتشر شده و به دلیل زبان تحلیلی و روان، ساختار منسجم و رویکرد آینده نگرانه، به منبعی قابل اتکا برای پژوهشگران دانشجویان نخبگان فکری و علاقه‌مندان به مباحث مرتبط با جنگ دوازده روزه تبدیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین «حسین بنیادی»، عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیش از این در نشستی در خصوص این کتاب گفته بود که «اتحاد مقدس» تنها یک اصطلاح سیاسی نیست؛ ریشه آن در قرآن کریم است آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» همان سلاحی است که در طول عمر انقلاب، جمهوری اسلامی را در برابر توطئه‌ها پابرجا نگه داشته است.