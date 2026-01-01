بسته فرهنگ ما، بصیرت افزایی در فرهنگ ما، یعنی توانایی تشخیص خوب از بد، و درست از نادرست است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این امر به ما امکان می‌دهد تا با آگاهی کامل، انتخاب‌های بهتری در زندگیمان داشته باشیم.

فرهنگ، میراث گرانبهایی است که هر ملت را تعریف می‌کند.

از آداب و رسوم گرفته تا هنر و ادبیات، همه و همه نشان‌دهنده هویت یک جامعه هستند.

اما در دنیای پرشتاب امروز، حفظ و تقویت این فرهنگ نیازمند بصیرت و آگاهی است.

بصیرت افزایی به معنای درک عمیق‌تر از ارزش‌ها و اصول فرهنگی است.

این آگاهی نه تنها ما را به ریشه‌های خود متصل می‌کند، بلکه به ما کمک می‌کند تا در مواجهه با چالش‌ها و تغییرات، تصمیمات بهتری بگیریم.