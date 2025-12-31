وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نگاه دولت، تسهیل‌گری و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذار است و هرگونه مشوق قانونی که بتواند به تقویت تصویر گردشگری کشور و رونق اقتصادی استان‌ها کمک کند، با ابلاغ رسمی و شفاف در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان یزد که با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، معاونان استاندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد، با اشاره به تفویض ۲۷ اختیار اجرایی به استان‌ها گفت : بررسی و تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های گردشگری باید در سطح استان انجام شود. این رویکرد، ضمن افزایش کارآمدی، موجب تسریع در فرآیند‌ها و پاسخ‌گویی دقیق‌تر به مطالبات سرمایه‌گذاران خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از اعمال معافیت‌های گسترده، در تغییر کاربری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری گردشگری خبر داد و افزود: یزد یکی از اضلاع اصلی قطب گردشگری ایران است و بافت تاریخی این شهر، نه‌تنها سرمایه استان بلکه سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه مردم ایران محسوب می‌شود.

صالحی امیری ، یزد را یکی از نمونه‌های ممتاز تلفیق هویت تاریخی و ظرفیت‌های اقتصادی در کشور دانست و بر جایگاه یزد به‌عنوان یکی از کانون‌های راهبردی گردشگری کشور تاکید کرد .

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : با تفویض اختیارات، اعمال مشوق‌های مالیاتی و حمایت قاطع دولت از بخش‌خصوصی، بستر لازم برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری گردشگری در استان یزد به‌طور کامل فراهم شده است.

وی با تاکید بر نقش مدیریت استان در راهبری این مسیر افزود : با حضور میدانی استاندار و معاونان و برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی، باید جمع‌بندی دقیق و اجرایی از مطالبات و ظرفیت‌ها صورت گیرد. امروز با این سطح از اختیارات، حمایت‌ها و اجماع مدیریتی، استان یزد می‌تواند در این دوره به الگویی موفق در توسعه پایدار گردشگری کشور تبدیل شود.

در این نشست، موضوعاتی از جمله ضرورت توجه به سیاست‌های مالیاتی در حوزه میراث‌فرهنگی و بافت‌های تاریخی، طراحی مشوق‌های مؤثر برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به بافت تاریخی یزد و بازنگری در تعرفه‌های حامل‌های انرژی برای هتل‌ها و مراکز اقامتی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.