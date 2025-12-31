به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، پیرو پیگیری مدیران مدارس و اولیا و دانش آموزان گرامی مبنی بر وضعیت فعالیت مدارس و برگزاری امتحانات داخلی در روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه به استحضار می‌رساند، با توجه به ضرورت تأمین انرژی پایدار و با هدف کمک به مدیریت مصرف بهینه انرژی و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز، در تعداد اندکی از مدارس استان که برگزاری امتحانات داخلی را در روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه برنامه ریزی کرده‌اند این امتحانات لغو و به زمان دیگری موکول می شود.

تصمیم گیری درباره زمان برگزاری امتحانات لغوشده، با شورای مدرسه است و متعاقباً از سوی مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای محترم خواهد رسید.