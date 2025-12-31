پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، دبیر ستاد انتخابات استان البرز از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت کاملاً الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد:ثبتنام داوطلبان این دوره از انتخابات از ۲۱ دیماه آغاز میشود؛ نقش تعیینکننده شوراها در مدیریت شهری، مشارکت آگاهانه شهروندان و انتخاب افراد متخصص و متعهد حائز اهمیت است.
مریم اسماعیلیفرد، صبح چهارشنبه دهم دیماه در برنامه زنده رادیویی «صدای زندگی» با تأکید بر اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: انتخابات شوراها یکی از جلوههای مهم مردمسالاری و پل ارتباطی مستقیم میان مردم و مدیران شهری است و انتخاب آگاهانه اعضای شورا میتواند کیفیت زندگی شهروندان را بهطور ملموس تحت تأثیر قرار دهد.
او افزود شوراها جایی هستند که مردم با رأی خود مسیر زندگی روزمره و توسعه شهری را جهتدهی میکنند و تصمیمات این نهاد نقش مستقیمی در برنامهریزی محلی دارد. با توجه به اینکه بودجه مدیریت شهری البرز حدود هشت برابر بودجه سایر بخشهای دولت است، رأی مردم در این انتخابات اثرگذاری قابل توجهی دارد و وضعیت آینده شهرها به انتخاب شهروندان در روز انتخابات بستگی دارد.
اسماعیلیفرد زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را یازدهم اردیبهشتماه اعلام کرد و گفت: نتایج این انتخابات در زندگی مردم قابل مشاهده خواهد بود. او همچنین توضیح داد که از مردادماه با تشکیل ستاد انتخابات استان به ریاست استاندار تاکنون حدود ۱۵ جلسه برگزار شده و تمام تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات اندیشیده شده است.
هیئتهای اجرایی انتخابات شوراها در تمامی شهرستانها تشکیل شده و متشکل از معتمدین مردمی و اعضای حقوقی مانند فرمانداران و نمایندگان دادستان و ثبتاحوال هستند. این هیئتها وظیفه سازماندهی و اجرای انتخابات را بر عهده دارند. ثبتنام داوطلبان از ۲۱ دیماه آغاز خواهد شد و پس از بررسی سوابق توسط هیئتهای اجرایی، پروندهها به هیئتهای نظارت ارسال میشود.
اسماعیلیفرد از مردم خواست افراد متخصص، متعهد و مؤثر در توسعه شهری را تشویق به ثبتنام کنند یا خود داوطلب شوند، زیرا گزینههای رأیدهی محدود به افرادی است که در این مرحله ثبتنام میکنند.
او درباره ساختار ستاد انتخابات توضیح داد: ستاد به ریاست استاندار و با حضور معاون سیاسی استانداری اداره میشود و در شهرستانها و بخشها نیز با ریاست فرمانداران و بخشداران شکل گرفته است. هدف اصلی این ساختار، برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی است، اما تأکید کرد که بدون مشارکت آگاهانه مردم، تلاشها نتیجهبخش نخواهد بود.
اسماعیلیفرد از اقدامات افزایش شفافیت و اعتماد عمومی خبر داد، از جمله حضور معتمدین مردمی در هیئتهای اجرایی و اطلاعرسانی مستمر از طریق رسانهها.
او همچنین از الکترونیکی شدن کامل انتخابات شوراها در این دوره خبر داد و گفت تمام مراحل، از احراز هویت تا اخذ رأی، بهصورت الکترونیکی انجام میشود و تعرفههای کاغذی حذف خواهند شد، که این امر موجب افزایش سرعت، دقت و اعتماد عمومی میشود.
دبیر ستاد انتخابات البرز معیار اصلی انتخاب اعضای شورا را تخصص در مدیریت شهری دانست و تأکید کرد رقابتهای قومیتی یا سیاسی نباید باعث ورود افراد فاقد توان تخصصی شود. او در پایان از شهروندان خواست با حضور پرشور و آگاهانه در انتخابات، نمایندگان شایستهای برای شوراهای اسلامی انتخاب کنند و ابراز امیدواری کرد این انتخابات در تراز جمهوری اسلامی برگزار شود.