به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر تداوم وزش باد گرم گفت: این شرایط جوی خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان را افزایش می‌دهد.

کامیار مرزبانی افزود: با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت هوا، احتمال بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان به‌طور جدی وجود دارد.

وی از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت، به‌ویژه در مناطق جنگلی و حاشیه مراتع خودداری کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان افزود: هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی شود.

کامیار مرزبانی با تأکید بر آماده‌باش نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی استان تصریح کرد: در صورت مشاهده دود یا آتش، شهروندان مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره‌های اعلام‌شده به نیرو‌های امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.