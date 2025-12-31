پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به تداوم وزش باد گرم تا فردا گفت: این شرایط جوی خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان را افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به پیشبینی اداره کل هواشناسی مبنی بر تداوم وزش باد گرم گفت: این شرایط جوی خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان را افزایش میدهد.
کامیار مرزبانی افزود: با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت هوا، احتمال بروز آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی استان بهطور جدی وجود دارد.
وی از شهروندان، گردشگران و بهرهبرداران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت، بهویژه در مناطق جنگلی و حاشیه مراتع خودداری کنند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان افزود: هرگونه سهلانگاری میتواند منجر به خسارات جبرانناپذیر به منابع طبیعی شود.
کامیار مرزبانی با تأکید بر آمادهباش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان تصریح کرد: در صورت مشاهده دود یا آتش، شهروندان مراتب را در اسرع وقت از طریق شمارههای اعلامشده به نیروهای امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.